РИАМО - 11 июл. С начала старта программы «Мой подъезд» в Московской области отремонтировано более 70 тысяч подъездов, специально для данной программы из бюджета области в этом году выделено 1,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Алексей Пятанов.

Он добавил, что на сегодняшний день ремонтные работы завершены в порядка 30% от 14 тысяч подъездов, которые планируют привести в порядок в этом году. В ходе ремонта в подъездах меняют окна, плитку, входные двери и освещение. В этом году из бюджета Подмосковья на ремонт было выделено 1,3 миллиарда рублей.

«Это большая программа, программа губернатора Московской области. Несколько лет назад она стартовала и за эти несколько лет, почти за три года, отремонтировано более 70 тысяч подъездов, это почти половина. Программа супервостребована», - сказал Пятанов.

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. Она продлена до 2020 года.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.