РИАМО - 11 июл. Сотрудники Росгвардии нашли и вернули матери 10-летнего сына, который потерялся в парке 50-летия Октября на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в парке 50 лет Октября, когда к ним за помощью обратилась 46-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что во время прогулки пропал ее 10-летний сын.

«Спустя полчаса росгвардейцы нашли испуганного мальчика в глубине парка. Ребенок рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что решил покататься на велосипеде, пока мама с младшим братом кормит уток в пруду, и не заметил, что уехал слишком далеко, а как найти дорогу обратно он не знал», – говорится в сообщении.

Мальчика передали матери, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.