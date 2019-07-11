РИАМО - 11 июл. Врачи Раменской больницы удалили 58-летнему пациенту мочевой пузырь, у которого в процессе операции выявили почти полное поражение онкологией, сейчас состояние здоровье пациента заметно улучшилось, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Пациент прибыл в больницу с острым кровотечением. Сначала ему попытались провести консервативное лечение и остановить кровопотерю эндоскопическим доступом — ни одна из процедур не увенчалась успехом. Так как мужчина находился на грани жизни и смерти, специалисты выполнили хирургическое вмешательство в два захода.

«Кровотечение удалось остановить путем перевязки основных сосудов мочевого пузыря и выведения мочеточников на кожу. <…> Далее, спустя три недели восстановления, пациенту было выполнено тотальное удаление мочевого пузыря и предстательной железы – радикальная цистпростатвизиклэктомия», — поделился подробностями врач Раменской больницы Андрей Фадеев.

Он добавил, что из сегмента тонкой кишки пациента врачам получилось восстановить часть мочевого пузыря, куда позже имплантировали мочеточники.

Описанная операция считается одной из сложнейших в сфере онкоурологии: ранее процесс подготовки требовал больших временных затрат и мог занимать половину дня. Однако, совместными усилиями хирургического состава, реаниматологов, анестезиологов и медицинских сестер удалось управиться за 5 часов. Мужчину выписали из стационара и сейчас он наблюдает положительную динамику в своем самочувствии.

Предвестником раковой опухоли в большинстве случаев является примесь крови в моче. Прооперированный мужчина избавился от этого типа онкологии благодаря модернизированным методам диагностики и лечения.