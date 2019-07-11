РИАМО – 11 июл. В Московской области предприятия и организации стали более ответственно относиться к заключению договоров на вывоз мусора после масштабных проверок, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

С 1 июня 2019 года по настоящее время юридическими лицами, работающими на территории Московской области, заключено более 9 тысяч договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, стали более ответственно относиться к заключению договоров на вывоз мусора после масштабных проверок, которые по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводят в настоящее время специалисты Госадмтехнадзора», – отмечается в сообщении.

Организации, не имеющие договоров, образовывают мусор, который не вывозится или вывозится незаконно и сбрасывается в запрещенные места.

«Мы получаем значительное количество обращений от жителей по поводу несанкционированных навалов мусора, загрязнений контейнерных площадок, которые в том числе образуются по вине таких организаций. По поручению губернатора Московской области с 1 июня Госадмтехнадзор проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены», – подчеркнул Пестов.

Проверка наличия договоров с региональным оператором проводится у всех юридических лиц, в результате хозяйственной деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы. Это предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, СНТ, объекты транспортной инфраструктуры.

«Особое внимание уделяется проверке наличия договоров на услугу по обращению с ТКО в дачных поселках и СНТ. В летний период там находится большое количество людей, а условия для цивилизованного сбора мусора созданы еще не везде», – уточняется в материале.

В проверках участвуют инспекторы Госадмтехнадзора, внештатные инспекторы, представители общественности, административные комиссии муниципальных образований.

«В случае отсутствия договора на вывоз мусора в отношении нарушителей может быть применен административный штраф в РФ об административных правонарушениях», – подчеркивается в сообщении.

С 1 января этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.