РИАМО - 11 июл. Во дворах Московской области с начала года заделали около 8 тысяч ям, что составляет половину из зафиксированных, еженедельно во всех муниципалитетах региона устраняется по 10% ям, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель министра благоустройства Подмосковья Алексей Беловодов.

«Мы на сегодня видим, что в Центре управления регионом много проблем, связанных с благоустройством. Это такие, как ямы во дворах и содержание дворовых территорий. Мы ведем системное преобразование. У нас на сегодня цифруется каждая яма в каждом дворе. Уже осуществляется работа по заделке этих ям. Из топа горящих проблем ямы во дворах уходят. На сегодня из 16 тысяч ям устранено порядка 8 тысяч», - сказал Беловодов.

Он добавил, до 21 июля муниципалитеты должны проверить все дворы Московской области и проверить там наличие ям. Еженедельно в каждом муниципалитете должны устранять по 10% дворовых ям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил форсированно устранить выявленные во дворах региона ямы, так как эта проблема наиболее волнует жителей.