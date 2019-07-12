Как похоронить домашнее животное в Московском регионе

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По данным ветеринаров, ежегодно в Москве умирает около 300 тысяч домашних животных. Многие владельцы продолжают хоронить питомцев по старинке: в скверах и палисадниках. Маленькие холмики с самодельными табличками, ухоженные могилки с оградками и даже памятниками встречаются почти в каждом московском парке. Самое известное и большое стихийное кладбище домашних животных расположено в северо-восточном округе, неподалеку от метро «Алтуфьево». Еще один крупный погост для кошек, собак, птичек и грызунов находится в Митинском лесопарке.

Однако такие захоронения незаконны и вредят экологии. Согласно закону, все животные, которые погибают от болезней, старости или несчастных случаев в городе, должны кремироваться.

Захоронение животных в земле, особенно вблизи рек и болот, влечет за собой заражение почвы и грунтовых вод. В частности, к этому могут привести токсины, вырабатываемые перегнивающей шерстью. Крупные захоронения животных могут вызывать вспышки инфекций, опасных для человека, а возбудители инфекционных болезней способны столетиями сохраняться в земле. К тому же тела животных раскапывают бродячие собаки и растаскивают по местности.

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