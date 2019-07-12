Как похоронить домашнее животное в Московском регионе

Почему нельзя хоронить животных стихийно
По данным ветеринаров, ежегодно в Москве умирает около 300 тысяч домашних животных. Многие владельцы продолжают хоронить питомцев по старинке: в скверах и палисадниках. Маленькие холмики с самодельными табличками, ухоженные могилки с оградками и даже памятниками встречаются почти в каждом московском парке. Самое известное и большое стихийное кладбище домашних животных расположено в северо-восточном округе, неподалеку от метро «Алтуфьево». Еще один крупный погост для кошек, собак, птичек и грызунов находится в Митинском лесопарке.
Однако такие захоронения незаконны и вредят экологии. Согласно закону, все животные, которые погибают от болезней, старости или несчастных случаев в городе, должны кремироваться.
Захоронение животных в земле, особенно вблизи рек и болот, влечет за собой заражение почвы и грунтовых вод. В частности, к этому могут привести токсины, вырабатываемые перегнивающей шерстью. Крупные захоронения животных могут вызывать вспышки инфекций, опасных для человека, а возбудители инфекционных болезней способны столетиями сохраняться в земле. К тому же тела животных раскапывают бродячие собаки и растаскивают по местности.
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Как должен действовать владелец
Закон относит трупы животных и птиц к биологическим отходам. Правила утилизации и уничтожения таких отходов утверждены приказом главного государственного ветеринарного инспектора РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469.
Согласно этим правилам, владельцы животных в срок не более суток с момента смерти животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте определит порядок утилизации или уничтожения трупа.
В Москве и Подмосковье биологические отходы утилизируют путем кремации. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.
За нарушение запрета на захоронение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.
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Сколько стоит кремировать животное
Согласно закону, трупы животных нужно кремировать при помощи организации, имеющей соответствующую лицензию. В столице действует сразу несколько таких предприятий. В Подмосковье есть крематорий для животных на одинцовском Лайковском кладбище.
Кроме того, московский городской веткрематорий предлагает услугу усыпления больного животного с выездом на дом и последующей кремацией. Есть услуга доставки урны с прахом животного.
Стоимость индивидуальной кремации здесь зависит от вида животного:
- грызуна, птицы или кролика - 1590 рублей,
- кошки - 2390 рублей,
- большой собаки весом от 40 до 50 кг - 5790 рублей.
Стоимость общей кремации значительно ниже.
Кремация кошек в среднем длится около 30-40 минут, собак - от часа до полутора.
Где захоронить прах животного
Официальное кладбище домашних животных расположено в 12 микрорайоне Куркина на Машкинском шоссе. Здесь можно разместить урну с прахом любимца в стене колумбария, захоронить в обычной зоне кладбища или на «аллее героев».
Стоимость ячейки в колумбарии и земельного участка под захоронение урны составляет 4,5 тысячи рублей. А вот за место на «аллее героев» придется отдать 12 тысяч рублей. Развеять прах своего питомца на кладбище можно абсолютно бесплатно.
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