РИАМО - 11 июл. Глава Ленинского района Валерий Венцаль представил коллективу ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» нового главного врача, им стал кандидат медицинских наук, практикующий ортопед-травматолог Бутай Бутаев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Стаж работы Бутаева около 17 лет, из которых более 12 – на руководящих должностях. Начинал он свою карьеру в больнице Москвы и далее продолжил в Балашихинской районной клинической больнице.

«Перед Бутаем Гайдаровичем стоит несколько важных задач: сохранить лучшие кадры нашего здравоохранения, снизить маятниковую миграцию и повысить качество медицинских услуг», - сказал Венцаль.

В структуру Видновской районной клинической больницы входят: отделение стационара, взрослая и детская поликлиники, отделение переливания крови, взрослое и детское инфекционные отделения, третье хирургическое отделение и офтальмологическое отделение, кожно-венерологическое отделение, два отделения общей врачебной практики, амбулатория поселка Развилка, амбулатория Дрожжино, Володарская амбулатория, Молоковская участковая больница, амбулатория Горки Ленинские, Измайловская амбулатория, врачебная амбулатория «Поликлиника «Бутово-парк».

На сегодняшний день в Видновской районной клинической больнице трудятся 323 врача и 489 медицинских сестер. В первом полугодии 2019 года привлечено семь новых специалистов, в том числе три участковых терапевта, один педиатр, два невролога и один оториноларинголог.