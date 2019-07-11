РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июл. Начальник Государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов оценил качество содержания дворов в Балашихе в ходе инспекционной проверки по адресам, которые наиболее часто упоминались в обращениях жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В четверг в ходе инспекционной проверки вместе с представителями городской администрации, управляющих компаний и административной комиссии округа Баженов осмотрел содержание территории в микрорайонах Авиаторов, Алексеевская Роща, Южном, Дзержинского.

«Мы проверили общественные пространства Балашихи по трем топовым проблемам, которые обозначили жители. Чаще всего поступали жалобы от населения на нехватку парковочных мест, наличие ям во дворах, нарушения в содержании детских игровых площадок и содержание зеленых насаждений. Попутно смотрели содержание контейнерных площадок. Практически во всех случаях жалобы подтвердились», – сказал Баженов.

Он добавил, что комиссия прошла по улице Фучика, домов №№4/2, 7, где жители отмечали большое количество ям во дворах. Информация по наличию ям также подтвердилась в микрорайонах Павлино, Южное Кучино, Заря. Были замечания по несвоевременному покосу травы, выполнению земляных работ без соответствующего ограждения.

В микрорайоне Дзержинского у дома №31 обнаружили два больших очага подтопления, что также стало одним из пунктов замечаний, внесенных в протокол. На Бульваре Нестерова, а также улицах Дмитриева и Летной комиссия отметила несанкционированное размещение транспортных средств на газонах и участках с зелеными насаждениями. Административной комиссии горокруга поручили привлечь автовладельцев к административной ответственности.

На улице Крупской, 13 и Летной, 1 не было графиков вывоза мусора, а крыша площадки и бункеры-накопители находились в неудовлетворительном состоянии.

«Олег Баженов отметил, что все выявленные замечания внесены в протокол объезда и будут устранены в кратчайшие сроки. В целом, в надзорном ведомстве отметили чистоту и порядок на территории округа, проведение повсеместного комплексного благоустройства», – заключается в материале.