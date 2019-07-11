РИАМО - 11 июл. В текущем году в Московской области по программе «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят более 1,3 тысячи дворов, всего с 2015 по 2017 годы в порядок было приведено более 6 тысяч дворов, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО заместитель министра благоустройства Подмосковья Алексей Беловодов.

«Мы сегодня реализуем комплекс мероприятий в рамках нашей государственной программы комфортной городской среды. У нас каждый год благоустраивается не менее 10% по поручению нашего губернатора. В этом году еще более 1,3 тысячи дворов будут приведены в порядок», - сказал Беловодов.

Он добавил, что всего с 2015 по 2017 годы более 6,2 тысячи дворов Подмосковья благоустроены по программе «Формирование современной комфортной городской среды», что составляет примерно 47% от всех запланированных дворов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий ежегодно. В адресный перечень традиционно включаются объекты, выбранные по итогам голосования на портале «Добродел».

В соответствии с утвержденной концепцией в перечень обязательных элементов, которые устанавливаются во дворах, входят парковочные места, информационные стенды, контейнерные площадки для сбора мусора, освещение, озеленение, лавочки, урны, детские игровые площадки.