РИАМО - 11 июл. Агропромышленный комплекс Подмосковья продемонстрируют на «Всероссийском Дне поля-2019» — крупнейшей в России выставке передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, которая проходит с 10 по 12 июля в городе Пушкин Ленинградской области на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Делегацию Подмосковья на выставке возглавит министр ведомства Андрей Разин. Организатором мероприятия традиционно выступает министерство сельского хозяйства России.

«Здесь, в первую очередь, можно познакомиться с последними достижениями сельскохозяйственной отрасли в реальных полевых условиях. Обширно представлены образцы сельхозкультур на опытных делянках, а новые разработки агротехники — на специальных демонстрационных показах», — сообщил Разин.

Участие во «Всероссийском дне поля» принимают свыше 160 сельхозорганизаций и более 8 тысяч аграриев со всей России, в том числе и Московской области. Общая площадь экспозиции составляет около 25 тысяч квадратных метров, а разделы выставки охватывают практически все отрасли и направления отечественного АПК.

«Из порядка 800 единиц представленной техники и оборудования свыше 70 можно увидеть непосредственно в работе на специальных демонстрационных показах. Мы видим на выставке новейшие образцы техники, которые совершенно точно найдут свое применение в передовых хозяйствах Московской области в том числе», — подчеркнул глава подмосковного Минсельхозпрода.

Подмосковье технологично развивается, постоянно занимаемся обновлением своего парка. Глава ведомства заявил, что техническая перевооруженность, новая техника в достаточном количестве — это то, что поможет аграриям региона максимально быстро и качественно посадить и собрать урожай.

На выставке более шести гектаров полей засеяны различными сельхозкультурами. Еще на трех гектарах гости и участники знакомятся с результатами применения пестицидов и минерального питания на примере посевов ярового ячменя. Обширная экспозиция представлена такими разделами, как «Растениеводство», «Животноводство», «Мелиорация», «Рыбоводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК».

«Среди компаний, участвующих в выставке, есть, конечно, и предприятия Подмосковья. И это новые деловые договоренности и взаимовыгодные контракты, возможность открытого разговора и откровенного обмена мнениями по важнейшим вопросам сельского хозяйства», — отметил Разин.

Главное мероприятие выставки - пленарное заседание «Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году». Деловая программа «Дня поля» затрагивает все основные направления развития отечественного АПК.

Разин принимает участие в научно-практических конференциях, семинарах, панельных дискуссиях, круглых столах по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса.

«Организация «Всероссийского Дня поля» впечатляет. И мы планируем перенять у коллег и применить некоторые моменты праздника на Дне поля, который традиционно пройдет 17 июля у нас в Московской области и объединит сельхозпроизводителей со всего Подмосковья», — добавил глава министерства.