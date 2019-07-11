РИАМО – 11 июл. Участки земли, по которым пройдет новая столичная трасса – Юго-Восточная хорда – будут проверены на радиационный фон при подготовке проектной документации, дорога не будет проходить по обнаруженным ранее загрязненным точкам, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, по информации ФГУП «Радон», по адресу: Каширское шоссе, дом 49 (очистные сооружения «Московского завода полиметаллов») и на территории берега Москвы-реки (западнее железнодорожного моста, в 250 метрах от платформы «Москворечье») имеются участки с особыми экологическими условиями.

«Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки. Также сообщаем, что при подготовке проектной документации <…> в составе инженерно-экологических изысканий будут выполнены исследования и (дана – ред.) оценка радиационной обстановки территории», – сказал собеседник агентства.

В 2002 году «Радон» занимался деактивацией участков вблизи завода, на которых было зафиксировано радиоактивное загрязнение. Уровень мощности гамма-излучений на них составлял от 30 до 1000 микрорентген в час. Проблема радиационного фона вблизи этого участка Каширского шоссе также широко обсуждалась в 2010-х годах.

Ранее специалисты Москомархитектуры заверили, что строительство Юго-Восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полиметаллов. Но часть завода полиметаллов попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. Строить ее начнут в 2020 году.