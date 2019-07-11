РИАМО – 11 июл. В Клину полицейские задержали подозреваемого в хищении металлических изделий, сумма ущерба составила 20 тысяч, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию поступило заявление от представителя одного из местных предприятий о хищении металлических изделий. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 22-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.