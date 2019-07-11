РИАМО - 11 июл. На платформе «Голутвин» Казанского направления с целью безопасности пассажиров совершенствуют инфраструктуру, из-за чего во второй половине июля некоторые пригородные поезда будут следовать по измененному графику, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, с 15 по 18 июля и с 21 по 24 июля ремонтно-путевые работы пройдут на станции «Голутвин» в Московской области. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время работ несколько рейсов между станцией «Голутвин» и остановочными пунктами «Луховицы», «Пески» и платформой «88 километр» выведены из расписания», — говорится в сообщении.

Преобразования инфраструктуры затронут и участок Казанского направления в Рязанской области. С 12 по 16 июля ремонтно-путевые работы пройдут на станции «Рыбное».

Пока будут вести эти работы, отменят электрички, курсирующие на участке «Ходынино-Рыбное». Часть электропоездов будут следовать по измененному времени отправления, прибытия. Другим станет и количество остановок на маршруте. Эти временные меры применят к станциям «Рыбное», «Белозерская», «Радуга», «Хорошово», «Жилые Дома» и «Недостоево».

Обновление путей проведут по принципу «закрытого перегона»: ремонтируемый участок сделают недоступным для следования электричек. К тому же, работы будут вести круглосуточно - так получится значительно оптимизировать затраты денег и труда специалистов. В то время, пока будут идти эти процессы, поезда будут курсировать по соседним путям, пропуская составы поочередно в обе стороны.

Сотрудники МЖД призвали пассажиров отнестись к временным работам с пониманием, а также внимательно посмотреть на все измененные даты прибытия, отправления и отмены электричек. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».