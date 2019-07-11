РИАМО – 11 июл. Задержан мужчина, сбивший полицейских в городе Протвино, мужчина пытался скрыться от полиции, так как у него был с собой героин, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

При проверке документов на Академическом проезде 10 июля водитель автомобиля Ford Focus начал движение и совершил наезд на инспектора ДПС и находившегося рядом оперуполномоченного, с последующим съездом в кювет.

«При задержании правонарушитель – 35-летний местный житель, оказал сопротивление. При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 4 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате противоправных действий мужчины полицейские получили телесные повреждения.

«В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – добавила Петрова.

Подозреваемый задержан. По факту причинения телесных повреждений сотрудникам полиции проводится проверка.