РИАМО - 11 июл. Администрация горокруга Жуковский предъявила основания для признания ООО «Вектор» недобросовестным поставщиком: подрядчик нарушил условия контракта на замену трубопроводов горячей и холодной воды в подвале здания администрации, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления федеральной антимонопольной службы России.

В связи с нарушением ООО «Вектор» условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольная служба пришла к выводу, что сведения в отношении ООО «Вектор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.