РИАМО - 11 июл. Сотрудники Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверили, как соблюдаются правила земельного законодательства на участке в Раменском округе, принадлежащем ООО «Агротекс-импорт», и по итогу мониторинга привлекли компанию к штрафу в размере 200 тысяч рублей за сорняки и неогороженную территорию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Содержание участка сельскохозяйственного назначения, площадь которого составляет 12,95 гектара, проверили в декабре прошлого года.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — резюмировали в надзорном ведомстве.

При осмотре территории инспекторы отметили, что процедуры, нацеленные на поддержание почвы в плодородном состоянии, собственники не выполняли.

В конце июня текущего года компанию привлекли к административной ответственности, взыскав с нее штраф в размере 200 тысяч рублей.

С начала 2019 года по этой статье ведомство привлекло к ответственности 78 юридических лиц. В общей сложности с них взыскали свыше 27 миллионов рублей.