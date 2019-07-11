РИАМО – 11 июл. Суд привлек к ответственности администрацию Дмитровского городского округа за невыполнение в установленный срок предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мае 2019 года была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении администрации Дмитровского городского округа на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 55,97 гектара.

«В результате проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Администрацией не проведены мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, участок не используется для сельскохозяйственного производства, паспорт плодородия не представлен», – отмечается в сообщении.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения в отношении администрации Дмитровского городского округа составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

«Материалы административного дела направлены в судебный участок №25 Дмитровского судебного района Московской области для принятия решения», – добавляется в сообщении.

В конце июня 2019 года решением мирового суда администрация Дмитровского городского округа привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.