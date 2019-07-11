РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. В Балашихе по ходатайству следователя следственного отдела по горокругу ГСУ СК России по Московской области арестовали 18-летнего отца погибшего новорожденного мальчика, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 2-месячного сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, 22 июня текущего года в городскую больницу был доставлен 2-х месячный младенец с диагнозом: «рвота, асфиксия». Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался в больнице 30 июня. Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 2-месячного сына (часть 4 статьи 111 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на допросе у следователя обвиняемый свою причастность к совершенному преступлению отрицал. Только при помощи усовершенствованных криминалистических методик и технико-криминалистических средств у следствия появилась информация о том, что ребенку причинил смертельную травму отец.

Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«К настоящему времени следствием возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Запланирован комплекс следственных действий с 28-летней матерью новорожденного», – заключается в сообщении.