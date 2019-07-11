РИАМО - 11 июл. ООО «Амариллис» не прислало в срок проект контракта на поставку бумаги и бумажной продукции для офисной техники Электростальской центральной городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления федеральной антимонопольной службы России.

Антимонопольная служба рассмотрела сведения о нарушении подрядчика, которые отправили с целью его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Из сведений следует, что учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Амариллис» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии антимонопольной службы подрядчик не представил доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Амариллис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.