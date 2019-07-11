РИАМО – 11 июл. Благодаря Госадмтехнадзору в Реутове заменят 30 информационных табличек на детских площадках, они выполнены на качественном металлическом основании, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках рейдов по проверке содержания детских игровых площадок, административно-технические инспекторы Московской области обращают особое внимание на наличие и состояние информационных стендов. При выявлении нарушения, сотрудники Госадмтехнадзора добиваются устранения нарушения.

«По требованию инспекторов территориального отдела №39 Госадмтехнадзора Московской области в городском округе Реутов проведена замена устаревших или пришедших в негодность информационных стендов на 14 детских игровых площадках. Например, новые таблички установлены на детских площадках на улице Ленина у дома 15 и у дома 19/10, у дома 8 на улице Парковая. В ближайшее время планируется замена информационных стендов еще более чем по 30 адресам», – отмечается в сообщении.

Новые информационные стенды выполнены на качественном металлическом основании, эстетически привлекательны, а главное содержат необходимую и актуальную информацию.

«Наличие информационных стендов является одним из важнейших составляющих обеспечения безопасности на детских игровых площадках. Информационные стенды должны содержать правила поведения на площадках и пользования игровым оборудованием, возрастные и весовые ограничения, запрещенные действия, телефоны службы спасания и иных экстренных служб, телефон обслуживающей организации и другую, важную для обеспечения безопасности информацию», – перечисляется в материале.

Забота о маленьких жителях и обеспечение их безопасного и комфортного отдыха являются приоритетом в работе Госадмтехнадзора Московской области, подчеркнул начальник надзорного ведомства Олег Баженов.