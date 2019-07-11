РИАМО - 11 июл. По предписанию Россельхознадзора компанию «Уваровская ПМК-22» оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за самовольного снятия и перемещения плодотворного слоя почвы, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В середине июня текущего года Можайская городская прокуратура провела проверку арендуемого компанией участка площадью 36,96 гектара на территории горокруга и выявила нарушения требований земельного законодательства РФ, о чем сообщила в Россельхознадзор.

«В результате проверки установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения производилось самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы без разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова», — говорится в сообщении.

За выявленные нарушения компанию привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.