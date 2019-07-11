РИАМО – 11 июл. В Дмитровском городском округе полицейские раскрыли грабеж, сумма причиненного ущерба составила почти 30 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил электроинструменты с его земельного участка в деревне Кончинино.

«Общая сумма ущерба составила более 29 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 49-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«В отношении задержанного Дмитровским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – резюмируется на сайте.