РИАМО - 11 июл. Мосгорнаследие разыскало и вернуло уникальные исторические двери старинной усадьбы, которые забрал себе один из арендаторов помещения, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

Факт возвращения исторических дверей на место подтвердили официально. Они входят в предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Венедиктовых – Шнаубертов – Б.Ш. Моносзона». Памятник расположен по адресу: Колпачный переулок, дом №14/5, строение 1. Усадьба в Колпачном переулке долгое время сдавалась в аренду разным пользователям, однако добиться от них проведения реставрации не удавалось.

«В связи с этим, в 2018 году город расторг договорные отношения с арендаторами. После этого новый правообладатель приступил к исследованию здания для проведения работ по сохранению, и в ходе этого обнаружилось отсутствие одного из важнейших элементов – исторических дверей в одном из кабинетов», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что департамент провел целое расследование, чтобы разыскать пропажу и в итоге нашел их у одного из бывших арендаторов в доме неподалеку от усадьбы. По предписанию Мосгорнаследия арендатор вернул двери, и они теперь вновь украшают интерьеры усадьбы.

Глава департамента заключил, что в настоящий момент научно-исследовательские и изыскательские работы проведены, пользователь занимается разработкой проекта реставрации. Арендатор, забравший двери, был привлечен к административной ответственности.

На протяжении своей истории усадьба неоднократно меняла хозяев. В 1883 году владение перешло по наследству к братьям Шнаубертам, которые в апреле того же года разделили его на два участка. В июле 1883 года Шнауберт продал свою восточную часть, располагавшуюся на углу переулков, московскому купцу 2 гильдии Моносзону, который сразу же заложил имение Московскому городскому кредитному обществу.

Из оценочной описи владения 1901 года известно, что главный дом был занят квартирами, а в антресолях располагалась квартира хозяйки - Моносзон. Во флигеле в первом этаже размещалась дворницкая, остальная часть была хозяйственной «под принадлежности». На втором этаже находилась одна квартира, остальная часть была нежилой.

В 1914 году владение сдали в аренду Московскому почтово-телеграфному округу. После революции главное здание владения было занято работниками почт и телеграфов, а с 1925 года году во владении располагался «дом коммуны работников народной связи».