РИАМО – 11 июл. Сотрудники полиции в Раменском городском округе раскрыли кражу, ранее о пропаже алюминиевых листов с дачного участка заявил пенсионер, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Так, 63-летний житель Москвы обратился к оперативникам с заявлением о краже алюминиевых листов с принадлежащего ему участка, расположенного в поселке Быково.

«Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний не работающий местный житель», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.