РИАМО - 11 июл. С 13 по 14 июля 2019 года мужская и женская сборные по регби-7 сыграют в Европейском олимпийском отборочном туре: игры женских команд пройдут в Казани, а мужчины сразятся за поездку на Олимпиаду во французском городе Коломье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Регбисты из Подмосковья традиционно попадают в заявку национальной сборной команды России на международные турниры. Предстоящие игры Европейского олимпийского отборочного тура в Казани и Коломье имеют особую важность для спортсменов. По результатам этих встреч решится судьба путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В состав женской сборной России были вызваны игроки подмосковной команды «РГУТиС-Подмосковье» Анна Гаврилюк, Яна Данилова, Марина Кукина, Дарья Норицина и Кристина Середина. На групповом этапе девушкам предстоит сыграть три игры: против команд Швеции, Германии и Англии.

Александр Никитин, Денис Семин и Сергей Толмачев из клуба «ВВА-Подмосковье» будут защищать честь страны в мужском первенстве. Российская сборная сыграет в группе с соперниками из Испании, Ирландии и Украины.

Терюшков заключил, что за плечами представителей Московской области победы как на национальных, так на международных турнирах, и теперь им нужно приложить все усилия и показать свой максимум, чтобы завоевать право представлять страну на главном первенстве планеты.