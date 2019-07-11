РИАМО - 11 июл. Жители Восточного округа определят мероприятия, которые состоятся в День города на районных площадках: горожане смогут проголосовать за активности в проекте «Активный гражданин», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В Вешняках могут пройти соревнования по лазертагу, веселые старты и интеллектуальная викторина, а в Восточном Измайлове — мастер-классы по изготовлению медовых свечей и украшений в японской технике, развлекательная программа для детей, турнир по армреслингу. Кроме того, в районе предлагается открыть станцию аквагрима. Участники проекта могут выбрать два варианта из пяти. Голосование продлится до 22 июля», — отмечается в материале.

Тем, кто живет в Крылатском, предстоит решить, стоит ли сохранять в ходе благоустройства парковые скульптуры. Они находятся на пересечении Осеннего бульвара и дублера Рублевского шоссе уже 15 лет. Высказать свое мнение можно будет также до 22 июля.

Жители района Нагатино-Садовники выберут эскиз стендов с фотографиями и историями героев Великой Отечественной войны. Их планируется разместить на Аллее памяти в «Сквере ветеранов» — на пересечении улиц Нагатинской и Садовники. Проголосовать за один из трех вариантов оформления можно до 23 июля.

Материалы для публикации на стендах собирают местные жители. Они делятся снимками из семейных архивов. Жители Головинского района определят место для больших уличных часов. Они станут ориентиром для встреч в популярных зонах отдыха.

Поставить часы предложила инициативная группа района. Участникам проекта предстоит выбрать, где их установить: на пересечении Кронштадтского бульвара и Онежской улицы или возле фонтана на Онежской улице у дома №1/2. Голосование продлится до 24 июля.