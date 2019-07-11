РИАМО – 11 июл. ОАО «Коломенский завод», входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», передал в локомотивное депо Ожерелье-Сортировочное Московской железной дороги (МЖД) электровоз серии ЭП2К №400, говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

«Магистральный пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К спроектирован конструкторами Коломенского завода на базе отечественных материалов и комплектующих», – говорится в сообщении.

Опытный электровоз был построен на предприятии в конце 2005 года. Серийное производство началось в 2010 году.

Как уточняется в материале, это первый российский пассажирский электровоз постоянного тока, который, начиная с 2008 года, замещает на дорогах нашей страны выработавшие свой ресурс чехословацкие электровозы серий ЧС2 и ЧС2Т.

На сегодняшний день электровозы ЭП2К эксплуатируются на Московской, Куйбышевской, Октябрьской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской железных дорогах, осуществляя в том числе пассажирские перевозки в Самару, Свердловск, Абакан, Красноярск, Петрозаводск, Псков, Курск, Самару, Междуречинск.

Кроме того, ЭП2К обслуживает такие фирменные пассажирские поезда, как «Красная стрела», «Две столицы», «Мегаполис», «Гранд экспресс», в том числе и поезда из двухэтажных вагонов.

Суммарный пробег в эксплуатации электровозов ЭП2К производства Коломенского завода составил более 400 миллионов километров. В этом году завод должен отправить заказчику РЖД 25 электровозов ЭП2К, из которых десять уже переданы в эксплуатацию.