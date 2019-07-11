РИАМО – 11 июл. Подмосковными инспекторами по использованию и охране земель наложено более 42,3 миллиона рублей штрафов, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В рамках выполнения функций по государственному земельному надзору в первом полугодии 2019 года выявило на территории Подмосковья 2422 нарушения земельного законодательства, что на 21,1 % больше прошлогоднего показателя (2 тысячи нарушений).

«Это нарушения, связанные с самовольным занятием земельных участков и использованием земельных участков не по целевому назначению. В рамках государственного земельного надзора инспекторы по использованию и охране земель проводят выездные проверки и административные обследования», – отмечается в сообщении.

Эффективность проверочных мероприятий за последние годы значительно выросла, а количество обследований и проверок заметно сократилось.

Так, в первом полугодии 2019 года сотрудники управления провели более чем в два раза меньше проверочных мероприятий и административных обследований, чем в первом полугодии 2018 года.

«Количество проверок с 1,3 тысячи сократилось до 625, а количество обследований с 1,1 тысячи до 929. В то же время, количество выявленных нарушений законодательства в первом полугодии 2018 и 2019 года соизмеримо», – подчеркивается в сообщении.

Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства за последний год возросла. Так, государственными инспекторами управления в первом полугодии 2019 года наложено штрафов на сумму более 42,3 миллиона рублей, что на 25,9 % больше прошлогоднего показателя (33,6 миллиона рублей).

«Повысилась эффективность взаимодействия управления Росреестра по Московской области и подмосковных органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по муниципальному земельному контролю», – дополняется в пресс-релизе.

В первом полугодии 2018 года поступил 621 материал из подмосковных органов местного самоуправления, по которым возбуждено 495 дел об административных правонарушениях.

«В то время как в первом полугодии текущего года получено вдвое больше материалов, по которым выявлено 926 нарушений», – заключается в сообщении.