РИАМО - 11 июл. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории ТЭЦ-27 в Мытищах, возгорание тушат более 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 11:11 поступило сообщение о возгорании на станции высокого давления (ТЭЦ-27) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Волковское шоссе, дом 1. В 11:38 приведена в готовность авиация: два вертолета МАЦ, в 11:50 к месту возгорания направлены два пожарных поезда.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение газопровода «Мосгаза» за территорией ТЭЦ-27 на площади 200 квадратных метров, ранг пожара повышен до №3. В 13:15 - локализация пожара на площади 800 квадратных метров. В 15:43 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

К месту пожара была направлена дежурная смена ПСО-26 для проведения замеров на превышение норм ПДК вредных веществ в воздухе.

В тушении пожара принимают участие 157 человек и 52 единицы техники, в том числе от МЧС: 99 человек и 33 единицы техники.

Видео пожара на ТЭЦ в Мытищах>>