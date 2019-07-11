РИАМО – 11 июл. В первые классы школ подмосковного Дзержинского зачислили 604 ребенка, сообщила начальник отдела дошкольного образования и контроля качества городского округа Дзержинский Дарья Батурина.

«На 9 июля 2019 года в первые классы общеобразовательных учреждений Дзержинского уже зачислено 604 ребенка. Причем 80 заявлений подано с 1 июля текущего года. Свободные места для зачисления в первый класс в наличии в школе №1 и лицее №2, а в гимназиях №№4 и 5, лицее №3 и №6 «Парус» завершили прием заявлений по причине отсутствия сводных мест», – сказала Батурина.

По ее словам, подать заявление о приеме ребенка в первый класс могут родители или его законные представители посредством сайта.

«При заполнении заявления потребуются данные СНИЛС. После заполнения электронного заявления будут зафиксированы дата и время подачи заявления, которые учитываются при принятии решения по зачислению в школу. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде необходимо предоставить оригиналы документов в школу», – дополнила Батурина.