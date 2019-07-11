РИАМО - 11 июл. В Дмитровском городском округе в агропарке «Сырная долина» 17 июля будет начато строительство сырных производств и предприятия по переработке молочной сыворотки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первый в России сырный кластер создается в Дмитровском городском округе Московской области.

«Закладка памятных капсул, которые дадут старт строительству заводов резидентов в агропарке Подмосковья «Сырная долина», состоится 17 июля. После закладки капсул начнется реализация проектов по строительству сырных производств и предприятия по переработке молочной сыворотки», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что резидентам кластера будут предоставляться без торгов земельные участки площадью 1-3 гектара полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой, которая завершается. Выполнены земляные работы, построены резервуар очистных сооружений и здание водозаборного узла. Площадка обеспечивается газом, электричеством, дорогами, водоснабжением.

По его словам, вся инженерная инфраструктура на территории кластера построена за счет правительства Московской области. Затраты составляют порядка 900 миллионов рублей.

Он добавил, что на первом этапе в кластере разместятся четыре резидента с общим объемом производства свыше 14,5 тысяч тонн сыра.

«В настоящее время у нас четыре заявки от резидентов сырного кластера. Двоим из них – предприятиям «Сыровар» и «Куршавальская сыроварня» выделены земельные участки без торгов для реализации проектов. Общее количество запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли на территории площадки кластера», - подчеркнул Разин.

С запуском заводов появится более 600 рабочих мест.

«Уже в этом году свои заводы начнут строить три резидента. Также на территории кластера планируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством входящего сырья и качеством готового сыра заводов»,- добавил министр.

В создание предприятий сырного кластера планируется привлечь около 2-2,5 миллиардов рублей инвестиций.

«Производство первых сыров в Сырном кластере планируется начать в 2020 году. И Подмосковье намерено выйти в лидеры по объему производства сыра в России», - заключил Разин.