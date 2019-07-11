РИАМО - 11 июл. Участок Афанасовского шоссе, проходящий по территории севера Москвы и Подмосковья, будет реконструирован, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным одобрила документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна – Поведники» (Афанасовское шоссе) на участке с 0 километра по 2,7 километр», – говорится в сообщении.

Магистраль расположена в Северном районе Москвы и в городском округе Мытищи, проходит вдоль северной границы территории Северной станции водоподготовки.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, проект реконструкции предусматривает расширение Афанасовского шоссе до четырех полос движения.

«Это обеспечит дополнительную транспортную связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также позволит разгрузить МКАД на участке 82-95 километр», – уточнила она.

Реализовать проект планируется за счет средств бюджета Московской области.