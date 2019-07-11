РИАМО – 11 июл. Полицейские в городском округе Луховицы раскрыли грабеж, ранее к оперативникам обратился местный житель с заявлением о краже из автомобиля вещей общей стоимостью свыше 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее поступило заявление от жителя Луховиц о том, что из принадлежащего ему автомобиля, припаркованного около земельного участка СНТ «Южный», двое неизвестных открыто похитили мобильный телефон заявителя, водительское удостоверение, две банковские карты, две пластиковые карты магазинов, шуруповерт, денежные средства.

«Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны 27-летний и 42-летний ранее судимые местные жители», – дополняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.