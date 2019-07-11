РИАМО - 11 июл. При досмотре горшечных растений глоксинии голландского происхождения обнаружили опасного вредителя – цветочного трипса, ввоз партии пресекли, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Вредителя выявили 1 июля во время досмотра на фитосанитарном контрольном посту логистического центра «Западные Ворота» в Можайском городском округе.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — отмечается в материале.

Зараженные горшечные растения будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства. Есть вероятность заноса трипса частными лицами со срезанными цветами или горшечными растениями в жилые помещения.

В комнатных условиях данный вид может перейти на домашние горшечные растения, на которых может успешно развиваться, что приведет к угнетению или гибели растений.