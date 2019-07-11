РИАМО – 11 июл. Жителям Московской области настоятельно рекомендовали отказаться от сбора грибов возле кладбищ и трасс, так, беспечное отношение может обернуться летальным исходом, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Что является самой распространенной причиной пищевого отравления? Дилетантский подход к сбору грибов! Если вы не разбираетесь в грибах и не можете отличить съедобный гриб от ядовитого, то вам лучше заниматься «Грибной охотой» на рынке, где продаются грибы, предварительно проверенные специалистами ветеринарной службы рынка, и ложные или ядовитые грибы, вы там не купите», – говорится в сообщении.

Основное правило профессиональных грибников – сомневаешься – не бери.

«Подозрительному грибу не место в корзинке. А подозрительными могут быть сыроежки с юбочкой на ножке, скорее всего это бледная поганка, лисички, имеющие на внутренней поверхности шляпки мелкие сосцевидные отростки вместо пластинок, белый гриб, краснеющий, а не синеющий на срезе», – перечисляется на сайте.

И какими бы красивыми они не были, эти грибы лучше оставить в лесу.

«Нельзя собирать и старые грибы, даже если они не червивые, так как в таких грибах начинаются процессы разложения и идет накопление токсичных веществ», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, чтобы лесной деликатес принес пользу, нельзя собирать грибы около промышленных предприятий, кладбищ, вдоль автомобильных дорог.

«Не рекомендуется покупать свежие, сушеные или кустарно законсервированные грибы с рук, в местах несанкционированной торговли. Как правило, для консервирования и сушки на продажу собирают любые, а не отборные грибы, здесь могут быть и трухлявые, и червивые, и просто ядовитые, плохо промытые от земли, содержащей споры ботулизма», – добавляется в материале.

Не следует покупать только шляпки грибов, без ножек, так как можно легко спутать сыроежку с бледной поганкой. Яда одной бледной поганки достаточно, чтобы смертельно отравить несколько человек.

Грибы – это белок, и как любой белок они очень быстро портятся, поэтому принесенные домой грибы должны быть в тот же день тщательно перебраны, промыты и подвергнуты кулинарной обработке, с обязательным предварительным отвариванием в течение 15 минут и последующим сливом отвара, в который перешли токсичные элементы, погибшие микроорганизмы и их споры.

«Оптимальным способом заготовки грибов является их замораживание – или сырых, или после предварительного отваривания. И тогда в любое время года вы можете порадовать свою семью грибным супом или картошкой со свежими грибами. Но нельзя забывать, что грибы – это тяжелая пища, и их не рекомендуется употреблять детям и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени», – заключается в сообщении.