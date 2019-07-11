РИАМО – 11 июл. В депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулись более 425 кандидатов, на сегодняшний день зарегистрированы 130 человек, сообщил в четверг на заседании председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«На сегодняшний день из 426 выдвинутых кандидатов, некоторые даже до банка не дошли, 392 открыли избирательные счета. Документы на регистрацию сдали 292 человека, из них 162 в порядке самовыдвижения и 130 человек – это парламентские партии, которым не требуется собирать подписи. На сегодняшний день зарегистрированы 130 кандидатов. Кроме того, есть один отказ по 28 округу», – сказал Горбунов.

Он отметил, что последний день срок проверки подписей – 16 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.