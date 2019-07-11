РИАМО - 11 июл. В Москве росгвардейцы задержали 40-летнего жителя подмосковного Одинцова, который пытался угнать дорогостоящую иномарку, оборудованную спутниковой системой охраны, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

Следуя по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что сработал сигнал «тревога» на охраняемом автомобиле, который находится на улице Адмирала Корнилова.

«Прибыв на место, росгвардейцы задержали злоумышленника, который завел транспортное средство, вскрыв панель управления и скрутив провода замка зажигания. Также мужчина пытался отключить спутниковую систему охраны с помощью специального оборудования», – говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

Охрана транспортных средств осуществляется подразделениями вневедомственной охраны с 2014 года. За этот период не допущено ни одной кражи автомобиля.