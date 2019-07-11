РИАМО - 11 июл. Члены жюри ландшафтного конкурса «Цветочный джем» проведут первый обязательный осмотр садов финалистов, с 15 по 17 июля их оценит председатель Энди Стеджен: победителей объявят на День города во вторые выходные сентября, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Члены жюри ландшафтного конкурса «Цветочный джем» во главе с председателем — обладателем шести золотых медалей крупнейшей в мире выставки садового дизайна «Челси» — приступили к первому обстоятельному осмотру садов, спроектированных его финалистами. Вторая волна разборов их работ пройдет в августе, а третья, последняя, – в начале сентября.

«Оценка будет складываться по нескольким критериям: идея сада, его дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие, которое он оказывает, его развитие и изменение. Последние два пункта связаны с концепцией конкурса в этом году – «сады постоянного цветения». Это значит, что они должны радовать глаз все лето, меняя свой облик благодаря расцветающим в разное время растениям», — отмечается в материале.

Финалисты конкурса борются не только за признание своего таланта и профессионализма: призовой фонд составил 4,8 миллиона рублей.

Победителей определят в каждой из пяти конкурсных номинаций. Два миллиона рублей получит победитель номинации «Большой выставочный сад». Лучшие проекты в номинациях «Средний выставочный сад» и «Ландшафтный проект на социальных территориях» (номинация-новинка этого года) ждет награда в один миллион рублей.

Премия в 500 тысяч рублей достанется победителю за лучший «Малый выставочный сад», а награды в 300 тысяч рублей будет удостоен самый перспективный будущий специалист в номинации «Студенческий конкурс проектов».

«Изюминкой» конкурса в этом году стало менторство. Авторы 42 садов, вышедших в финал состязания, дорабатывали свои проекты под руководством членов экспертного совета. Они же помогали конкурсантам адаптировать их к конкретным площадкам, где их предстояло возвести», — говорится в сообщении.

Так, обладатель десятков престижных международных премий, основатель собственной архитектурной студии (Studio Fink) и автор книг Питер Финк (Великобритания), а также владелец питомника растений и автор множества городских садов Питер Корн (Швеция) помогли команде архитектурно-ландшафтного бюро «Архиленд» создать «Красный сад» на Баррикадной улице. Главный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин консультировал Хейди Ханнус из Финляндии, дизайнера сада «Гармония диагоналей».

Некоторые эксперты занимались двумя или даже тремя проектами: например, обладатель двух золотых медалей и квалифицированный судья Королевского садоводческого общества (RHS) Мэтью Чайлдс (Великобритания) курировал сад «Универсальный ритм» итальянских дизайнеров Адель Сирони и Давида Рампинелли и сад «Свита играет» Анастасии Головиной и Виталия Пантелеева.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

В основе каждого проекта лежит идея, оригинальная концепция или история. Авторов садов вдохновляли русский авангард, события романа «Мастер и Маргарита», история Шелкового пути и многое другое. Для осуществления своих замыслов им понадобилось 200 тысяч живых растений.

С 23 августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1,5 тысяч замечательных садов.