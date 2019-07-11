РИАМО – 11 июл. Россельхознадзор привлек к ответственности магазин торговой сети «Перекресток» в Волоколамске за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС, организация оштрафована на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В июне была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в магазине торговой сети АО «ТД «Перекресток» по адресу: город Волоколамск, улица Панфилова, дом 22.

«В результате проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Пищевая продукция в части е маркировки», среди которых, несоблюдение температурных условий хранения пищевой продукции, находящейся на хранении в охлаждаемых витринах торгового зала, в холодильной камере глубокой заморозки и в холодильной камере мясного цеха», – отмечается в сообщении.

Кроме того, были нарушены процессы хранения пищевой продукции (продукция на стеллажах расположена вплотную к стенам).

«На маркировке не указана дата и время производства данной пищевой продукции; отсутствует контроль влажностного режима в холодильной камере при хранении яиц куриных (прибор контроля относительной влажности воздуха в холодильной камере – неисправен)», – добавляется в материале.

В начале июля АО «ТД «Перекресток» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ», – резюмируется в материале.

В этом году за нарушения технических регламентов таможенного союза, управлением Россельхознадзора привлечено юридических лиц на сумму 16,15 миллиона рублей.