РИАМО - 11 июл. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получила дорога в новом жилом микрорайоне ЖК «Новое Пушкино», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новая дорога обеспечивает альтернативный подъезд для жителей к построенным корпусам ЖК «Новое Пушкино» и к соседнему микрорайону О’Пушкино», – сказал руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Флагман». Подъездная четырехполосная дорога к микрорайону Новая Деревня представляет собой магистральную улицу общегородского значения длиной 511 метров.

Данный объект линейной инфраструктуры построен в рамках третьего этапа сети улиц указанного микрорайона. К следующему этапу продления автомобильной дороги, к возводимым жилым домам, застройщик планирует приступить в четвертом квартале 2019 года.