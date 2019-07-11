РИАМО - 11 июл. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило нарушения в работе уполномоченных лиц и аттестованных специалистов ООО «ТЮМ» в системе ФГИС «Меркурий», гендиректор компании нарушила правила оформления сопроводительных ветдокументов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением <…> в результате проведения мониторинга работы уполномоченных лиц и аттестованных специалистов в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» установлены нарушения оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов при поставках большого объема подконтрольной продукции в адрес ООО «ТЮМ» (Московская область, город Мытищи)», – говорится в сообщении.

Установлено, что ООО «ТЮМ» по роду предпринимательской деятельности не использует систему ФГИС «Меркурий», и генеральный директор не подавала заявления для регистрации в ФГИС «Меркурий».

«Однако в период с 12 февраля по 19 апреля 2019 года в адрес организации были оформлены электронные ветдокументы на подконтрольную продукцию общим весом 69,27 тонны, а также в период с 18 января по 25 апреля 2019 года были оформлены исходящие ветдокументы на подконтрольную продукцию общим весом 98,8 тонны», – поясняется в материале.

В настоящие время права доступа гендиректора ООО «ТЮМ» в системе ФГИС «Меркурий» заблокированы. Для проведения проверочных мероприятий и принятия мер реагирования по пресечению оборота незаконной продукции информация направлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также в Главное управление МВД России по региону.