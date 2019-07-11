РИАМО – 11 июл. Единый день безопасности прошел в Подмосковье в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», которая проходит по инициативе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Квесты, тренинги и мастер-классы, посвященные теме детской безопасности, прошли во всех муниципалитетах области – в лагерях, детских садах и парках.

«Вместе со спасателями, пожарными, сотрудниками полиции и ГИБДД ребята осваивали азы безопасного поведения в период летних каникул, учились пользоваться огнетушителями и оказывать первую помощь, вспоминали правила безопасности на дорогах и знакомились со спецтехникой», – отмечается в сообщении.

Статистика происшествий с детьми, к сожалению, неутешительна.

«В летний период возрастает количество происшествий на водоемах и дорогах области, участились случаи, когда дети попадают под машину при движении на велосипедах и самокатах, в том числе и во дворах. Во время каникул наши школьники чаще остаются без присмотра взрослых, поэтому особенно важно им напомнить о правилах детской безопасности», – разъяснила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен рассказала, что с начала года в открытых водоемах Московской области утонул 21 ребенок, еще трех удалось спасти.

«На дорогах области погибли пять детей, один из них – пешеход, получили различные травмы более 200 детей, почти 80 из них – пешеходы», – перечисляется в материале.

Мишонова добавила, что в рамках акции «Безопасность детства» на территории области пройдет еще один единый день безопасности – 10 августа.