РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. По просьбе жительницы яму в одном из дворов на Мраморной улице в подмосковном Подольске заделают до 8 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала жалобу на яму во дворе на улице Мраморная. Она отметила, что яма находится у дома №3А и требует ремонта.

«Рассмотрев обращение по вопросу ямочного ремонта на улице Мраморная, сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту будут проведены в срок до 8 августа», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.