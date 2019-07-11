РИАМО – 11 июл. Более 100 парковочных мест появятся на северо-западе столицы, кроме того, 18 июля две улицы Северо-Западного округа станут односторонними, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Новые схемы движения будут введены в 3-м Щукинском проезде и на улице Академика Александрова.

«Благодаря введению одностороннего движения на участке 3-го Щукинского проезда от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова будет организовано 50 новых парковочных мест, включая пять мест для инвалидов. Еще 82 новых места, девять из которых предназначено для маломобильных граждан, появится на улице Академика Александрова», – отмечается в сообщении.

Для этого ее участок от улицы Маршала Новикова до улицы Маршала Василевского также станет односторонним.

«Также ввод одностороннего движения на этих улицах решит проблему встречного разъезда автомобилей». – добавляется в материале.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.