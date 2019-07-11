РИАМО - 11 июл. Власти столицы одобрили проект планировки Октябрьского проспекта в Люберцах на границе с Москвой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта капитального строительства – реконструкции Октябрьского проспекта в городе Люберцы на участке границы Москвы – Егорьевское шоссе.

«Головная часть Октябрьского проспекта расположена на территории столицы. Проспект является продолжением московской вылетной магистрали Рязанского проспекта, реконструкция которого ранее была проведена правительством Москвы», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что благодаря реконструкции планируется увеличить пропускную способность Октябрьского проспекта, что, в свою очередь, позитивно отразится на дорожной ситуации, как в Люберцах, так и на Рязанском проспекте и прилегающем участка МКАД.

Реализовать проект планируется за счет средств бюджета Московской области.