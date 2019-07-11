РИАМО – 11 июл. Начались отделочные работы тоннельной части подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Мы приступили к отделочным работам тоннельной части пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД. Кроме этого, ведется устройство гидроизоляции шахты лифта, монтаж гранитной плитки на сходе со стороны станции метро «Фонвизинская», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Также ведется армирование и бетонирование стен, монтаж опалубки стен сходов №№2 и 3. Кроме этого, в тоннельной части ведется армирование стен, монтаж опалубки перекрытий.

Работы ведутся по проекту строительства подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями Октябрьского направления МЖД в районе Марфино.

«Створ нового подземного пешеходного перехода будет проходить от станции метро «Фонвизинская» до проектируемого проезда №589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева», – напоминается в пресс-релизе.

Длина прохожей части пешеходного перехода – 192 метра, ширина прохожей части – 6 метров, высота – 2,5 метра.

«Переход будет иметь три выхода с лестничными сходами и лифтами. Пешеходный переход оборудуют антивандальными светильниками. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, и оборудуют автоматизированной системой снегоудаления», – подчеркивается в материале.

Для удобства маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

«Решение о строительстве пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа», – резюмировал Бочкарев.