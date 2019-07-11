РИАМО – 11 июл. Северо-Восточную хорду столицы продлят за МКАД, на новом участке магистрали построят три эстакады, мост и три пешеходных перехода, сообщатся на официальном сайте мэра Москвы.

«Северо-Восточную хорду (СВХ) продлят от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью. Проект планировки территории улично-дорожной сети в промзоне Руднево был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина. Шестиполосный участок протяженностью 5,5 километра включит в себя существующее Косинское шоссе и далее пройдет по незастроенной территории до границы Москвы», – говорится в сообщении.

Проектируемая территория расположена в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка (в 3,5–8 километрах от МКАД). На новом участке трассы планируется сооружение трех эстакад (на пересечении с Лухмановской улицей, Покровской улицей и Проектируемым проездом №6656А), моста через реку Пехорку и трех пешеходных переходов.

«В будущем это позволит соединить Северо-Восточную хорду с проектируемой магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань», – разъясняется на сайте.

Проект также предусматривает строительство объектов улично-дорожной сети в промзоне Руднево общей протяженностью 4,5 километра. А территорию площадью 1,3 гектара зарезервируют для размещения отстойно-разворотной площадки с конечной станцией маршрутов городского пассажирского транспорта.

«Кроме того, по итогам публичных слушаний приняты решения о резервировании территории для строительства надземных пешеходных переходов через Проектируемый проезд №598 вблизи станции метро «Лухмановская», а также о подключении СВХ к Зенинскому шоссе», – дополняется в материале.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.