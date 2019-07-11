РИАМО - 11 июл. Инспекторы эконадзора вынесли постановление о назначении административного наказания в отношении компании «Московская кофейня на паях» из-за хранения опасных отходов на участке, сумма штрафа составила 170 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компании принадлежит земельный участок в поселке Тучково Рузского городского округа. В нарушении природоохранного законодательства компанию уличили сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры.

«В ходе проверки выяснилось, что на участке находились две емкости с нефтепродуктами. Работники компании срезали одну из них, а во второй была нарушена герметизация. В результате произошел разлив мазута на площади 466 квадратных метров. Лабораторный анализ проб грунта выявил, что отходы относятся к III классу опасности для окружающей среды», — говорится в сообщении.

Рассчитан ущерб почвам, который превысил 120 тысяч рублей. Предприятие и его руководитель оштрафованы на общую сумму 170 тысяч рублей. Сумма ущерба будет предъявлена компании к возмещению.

Минэкологии не впервые наказывает производителя кофе. Ранее компания была оштрафована за то, что сваливала на открытом грунте отходы собственного производства.