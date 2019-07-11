РИАМО – 11 июл. Почти 600 детских площадок проверили инспекторы Госадмтехнадзора в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Безопасность детских площадок – один из важных аспектов безопасности детей. Именно поэтому вопросу надлежащего содержания игровых элементов инспекторы Госадмтехнадзора уделяют наиболее пристальное внимание.

«В результате планомерной работы, за 2019 год инспекторами Мытищинского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области проверено более 570 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок. В первую очередь от ответственных лиц сотрудники территориального отдела требовали устранения нарушений в содержании игровых элементов, чтобы уберечь маленьких посетителей от возможных царапин, ушибов и прочих травм», – отмечается в сообщении.

Так, на дворовой территории на улице Семашко, в ходе очередной проверки инспекторы выявили карусель, явно представляющую опасность.

«Два сиденья карусели были повреждены, а еще два отсутствовали, а на их месте располагались обломок трубы с острыми краями. По требованию инспекторов, опасный игровой элемент в кратчайшие сроки был приведен в надлежащее состояние», – дополняется в сообщении.

Сломанные элементы отремонтировали, недостающие сидения прикрепили на место, металлические зазубрины и заусенцы убраны.

«Благодаря работе инспекторов в надлежащее состояние приведено более 60 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок, демонтировано более 30 игровых элементов, представляющих опасность для детей», - подчеркнул Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.