РИАМО - 11 июл. Кино-телецентр творческого объединения «Красная Звезда» появится на территории столичного района Сокольники, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с корректировкой по итогам публичных слушаний проекта планировки территории в Сокольниках, ограниченной Третьим транспортным кольцом, проездом №3898 и полосой отвода Московской железной дороги.

«На участке ориентировочной площадью 14,58 гектара планируется строительство кино-телецентра ОАО «Творческое объединение «Красная Звезда» и реконструкция существующего административного здания», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен составит 75,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на данной территории имеется смешанная нежилая застройка общей площадью 77,9 тысячи квадратных метров. Реализация данного проекта позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.